Milano uccide la compagna 29enne con 24 coltellate e tenta il suicidio | Si era procurato le chiavi di casa | L' sms della giovane all' ex prima dell' agguato | Ho paura chiama la polizia

Quando hanno suonato gli agenti, Pamela Genini ha cercato di distrarre Gianluca Soncin: "È Glovo". L'allarme dato anche dai vicini: "Chiedeva aiuto, urla strazianti". La vittima voleva interrompere la relazione con il 52enne. All'uomo contestati stalking, premeditazione, crudeltà e futili motivi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Milano, uccide la compagna 29enne con 24 coltellate e tenta il suicidio | Si era procurato le chiavi di casa | L'sms della giovane all'ex prima dell'agguato: "Ho paura, chiama la polizia"

