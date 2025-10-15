Milano uccide la compagna 29enne con 24 coltellate e tenta il suicidio | Si era procurato le chiavi di casa l' agguato mentre lei era al telefono con l' ex

15 ott 2025

Quando hanno suonato gli agenti, Pamela Genini ha cercato di distrarre Gianluca Soncin: "È Glovo". L'allarme dato dai i vicini di casa: "Chiedeva aiuto, urla strazianti". La vittima aveva intenzione di interrompere la relazione con il 52enne. All'uomo contestate premeditazione, stalking, crudeltà e futili motivi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

