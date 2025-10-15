Milano uccide in casa la compagna 29enne | fermato per omicidio aggravato

Tragedia a Milano dove una donna di 29 anni, Pamela Genini ( CHI E' LA VITTIMA ), è stata uccisa, nella sua abitazione, da un 52enne, Gianluca Soncin, attualmente ricoverato presso l'ospedale Niguarda. L'uomo, infatti, avrebbe tentato il suicidio dopo avere accoltellato la vittima. È successo nella tarda serata della giornata di ieri, 14 ottobre, in via Iglesias, nel quartiere Gorla. La vittima, da quanto rilevato, è stata uccisa "con 24 coltellate": lo si evince dall'imputazione a carico del compagno che l'avrebbe colpita "al culmine di una serie di condotte persecutorie" e "dopo averla ripetutamente minacciata di morte". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

