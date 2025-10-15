Milano uccide in casa la compagna 29enne e tenta il suicidio Vicini chiamano i soccorsi
Tragedia a Milano dove una donna di 29 anni è stata uccisa, nella sua abitazione, da un 52enne, attualmente ricoverato in gravi condizioni presso l'ospedale Niguarda. l'uomo, infatti, avrebbe tentato il suicidio dopo avere accoltellato la vittima. È successo nella tarda serata della giornata di ieri, 14 ottobre, in via Iglesias, nel quartiere Gorla. A sollecitare l'intervento del 112 sono stati i vicini di casa, allarmati per le urla provenienti da un appartamento situato al civico 33. Sul posto sono arrivate le volanti della Questura e i sanitari, ma per la 29enne non c'è stato nulla da fare. La polizia sta lavorando per far luce su quanto accaduto. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
