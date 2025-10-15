Milano | uccide a coltellate la compagna di 29 anni Poi si ferisce alla gola ma non è in pericolo
Aveva 29 anni: è stata uccisa nella sua abitazione, a Milano, da un 52enne, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. Secondo una prima ricostruzione, tra la vittima e il 52enne, entrambi italiani, ci sarebbe stata una relazione. Testimoni riferiscono di aver sentito la donna chiedere aiuto dal terrazzo della casa. Diverse le coltellate inferte dall'uomo, che poi ha rivolto la stessa arma contro se stesso ferendosi alla gola. L'uomo è stato fermato con l'accusa di omicidio aggravato su ordine del pm, Alessia Menegazzo L'articolo Milano: uccide a coltellate la compagna di 29 anni. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
