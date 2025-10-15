Milano tragedia a Gorla | 29enne uccisa in casa dal compagno Lui tenta il suicidio
Milano è stata scossa, nella tarda serata di ieri, da un nuovo dramma domestico. Una donna di 29 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento di via Iglesias, nel quartiere Gorla. A colpirla con numerose coltellate sarebbe stato un uomo di 52 anni, suo compagno, che dopo l’aggressione avrebbe tentato di togliersi la vita. È ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa, spaventati dalle urla provenienti dall’appartamento al civico 33. Sul posto sono intervenute le volanti della Questura e i sanitari del 118, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare: è morta prima ancora che potessero soccorrerla. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Contenuti che potrebbero interessarti
L'8 ottobre scorso a Milano, 24 anni dopo la tragedia all'aeroporto di Linate, "prima " nazionale per il lavoro della regista bagherese Francesca La Mantia, con Massimiliano Napoli, sul più grave incidente aereo della storia dell'aviazione civile italiana. Ne ha sc - facebook.com Vai su Facebook
"Mi trovo alla stazione centrale di Milano, in un clima da guerriglia, sono appena rientrata assistendo con i miei occhi a una sassaiola dei manifestanti. Questi sono teppisti a cui poco interessa della tragedia che si sta consumando a Gaza: sono interessati solo - X Vai su X
Milano, uccide in casa la compagna 29enne poi tenta il suicidio - La donna, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata uccisa, nella sua abitazione, da un 52enne, attualmente ricoverato in gravi condizioni presso l'ospedale Niguarda dopo aver tentato il suicidio. Secondo tg24.sky.it
Femminicidio a Milano, scenata di gelosia sul balcone di casa: 29enne uccisa a coltellate - Una donna di 29 anni è stata uccisa sul terrazzino della sua abitazione dal compagno 52enne con il quale aveva u ... Si legge su affaritaliani.it
Femminicidio a Gorla, 29enne uccisa a coltellate dal compagno 52enne - E' accaduto nella notte in un appartamento nel quartiere milanese. Secondo rainews.it