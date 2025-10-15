Milano tragedia a Gorla | 29enne uccisa in casa dal compagno Lui tenta il suicidio

Milano è stata scossa, nella tarda serata di ieri, da un nuovo dramma domestico. Una donna di 29 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento di via Iglesias, nel quartiere Gorla. A colpirla con numerose coltellate sarebbe stato un uomo di 52 anni, suo compagno, che dopo l’aggressione avrebbe tentato di togliersi la vita. È ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa, spaventati dalle urla provenienti dall’appartamento al civico 33. Sul posto sono intervenute le volanti della Questura e i sanitari del 118, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare: è morta prima ancora che potessero soccorrerla. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

