Milano | Scopri il Festival del Femminismo Pratico 2023

Donnemagazine.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Partecipa all'evento innovativo che sfida le norme di genere e promuove il dibattito inclusivo. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it

milano scopri il festival del femminismo pratico 2023

© Donnemagazine.it - Milano: Scopri il Festival del Femminismo Pratico 2023

Altri contenuti sullo stesso argomento

milano scopri festival femminismoAl via la terza edizione di GOD IS A WOMAN Il festival del femminismo pratico - Con un’edizione itinerante, God Is A Woman racconta, attraverso storie, progetti, voci e dibattiti, chi e cosa fa (e non fa) praticamente il femminismo oggi. Da liquidarte.it

God Is A Woman 2025, festival del femminismo pratico con ospiti, incontri e spettacoli - Da giovedì 16 a domenica 19 ottobre 2025 si svolge a Milano la terza edizione del festival del femminismo pratico God Is A Woman, quest'anno dedicato al tema Scomod?: figure e pratiche sul femminile ... Riporta mentelocale.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Scopri Festival Femminismo