Milano rapine a laboratorio orafo e gioielleria | 8 misure cautelari

A Milano la Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza con la quale il gip del Tribunale milanese ha disposto 8 misure cautelari (7 custodie in carcere e uno agli arresti domiciliari) nei confronti di 7 cittadini italiani e un cittadino serbo, ai quali vengono contestati a vario titolo i reati di rapina aggravata, sequestro di persona aggravato, porto in luogo pubblico di armi, possesso di segni distintivi in uso ai Corpi di Polizia e ricettazione in concorso. L'indagine condotta dai poliziotti della Squadra Mobile e coordinata dalla Procura di Milano ha permesso di identificare gli autori di due rapine a mano armata commessi il 23 febbraio e il 21 marzo 2024, rispettivamente ai danni di un laboratorio orafo e di una gioielleria. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano, rapine a laboratorio orafo e gioielleria: 8 misure cautelari

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

MilanoPaviaTV - Canale78 Continuano le indagini sulle rapine che hanno scosso il quartiere Bovisa lo scorso primo ottobre. Gli investigatori procedono a largo raggio, analizzando ogni possibile pista e confrontando eventuali episodi simili registrati negli stes - facebook.com Vai su Facebook

La messinscena dei finti poliziotti per rapinare la gioielleria e il laboratorio orafo: otto arresti - Nel colpo in via Ludovico il Moro i banditi avevano legato con fascette da elettricista titolare e dipendenti, portando via gioielli grezzi ... Da msn.com

Rapine con divise della Polizia locale, otto arresti - Per questo, la Polizia di Stato ha arrestato otto persone (sette in carcere e uno agli arresti domiciliar ... Riporta ansa.it

Fingevano un arresto e rapinavano le gioiellerie: presi gli 8 della banda con la divisa della polizia - In manette sono finiti in otto: sette cittadini italiani e un uomo di origine serba ... Come scrive milanotoday.it