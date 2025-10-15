Milano | pm ' Pamela Genini uccisa con 24 coltellate delitto crudele'

Milano, 15 ott. (Adnkronos) - Pamela Genini, modella e imprenditrice di 29 anni colpita a morte la scorsa notte nel suo appartamento in via Iglesias a Milano, è stata uccisa con "24 colpi" inferti con un coltello dal suo compagno Gianluca Soncin arrestato per omicidio volontario aggravato. Nel provvedimento di fermo firmato dalla pm di Milano Alessia Menegazzo e dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella si contesta la premeditazione: la vittima è stata "ripetutamente minacciata di morte" e il 52enne è entrato in casa "dopo essersi procurato una copia delle chiavi dell'appartamento" della compagna. 🔗 Leggi su Iltempo.it

