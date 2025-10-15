Milano Pamela Gemini uccisa dal compagno sul terrazzino di casa
Martedì 14 ottobre, intorno alle 22, a Milano, nel quartiere periferico di Gorla, si consuma un tragico femminicidio. Gianluca Soncin, 52enne, trascina la compagna Pamela Gemini, 29 anni, sul terrazzino dell'appartamento al terzo piano di una palazzina grigia recentemente ristrutturata in via Iglesias. Armato di coltello, la colpisce ripetutamente sotto gli occhi dei vicini, che assistono impotenti alla scena. "L’ammazza, l’ammazza", urlano i residenti, allertati dalle grida strazianti della donna che, poco dopo le 21.40, implorava aiuto: "Abbiamo sentito, fortissime, le sue urla. Gridava “aiuto, aiuto”", racconta una condomina. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
Femminicidio a Milano, Pamela Gemini uccisa a coltellate dal compagno Paolo Soncin sotto gli occhi dei vicini. La 29enne voleva lasciarlo >> https://buff.ly/ZLr8BaL - facebook.com Vai su Facebook
Femminicidio a Milano: Pamela Gemini uccisa dall'ex sotto gli occhi dei vicini - X Vai su X
Pamela Gemini uccisa a 29 anni in casa a Milano dal compagno: le coltellate dopo una lite sul terrazzo - La 29enne Pamela Gemini è stata uccisa dal compagno dopo una lite sul terrazzo di casa: l'ennesimo femminicidio è avvenuto in zona Gorla a Milano ... Si legge su fanpage.it
Femminicidio a Milano, chi era la 29enne Pamela Gemini uccisa dal compagno - Pamela Gemini, 29 anni, originaria di Strozza, è stata uccisa a Milano dal compagno Gianluca Soncin, 52 anni, nel quartiere Gorla. Secondo tg24.sky.it
Chi era Pamela Gemini, la donna uccisa a Milano dal compagno - Il compagno, Gianluca Soncin, è stato fermato con l'accusa di omicidio aggravato ... Scrive ilgiornale.it