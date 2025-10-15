Milano nuovo femminicidio Uccide la compagna di 29 anni sul terrazzino

Tv2000.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora un femminicidio. A Milano un uomo di 52 anni uccide la compagna di 29 anni sul terrazzino di casa e sotto gli occhi dei vicini che hanno chiamato i soccorsi. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

milano nuovo femminicidio uccide la compagna di 29 anni sul terrazzino

© Tv2000.it - Milano, nuovo femminicidio. Uccide la compagna di 29 anni sul terrazzino

Contenuti che potrebbero interessarti

milano nuovo femminicidio uccideMilano, uccide la compagna sul terrazzo tra le urla dei vicini: “L’ammazza”. La polizia era già alla porta - La vittima ha chiesto aiuto chiamando l’ex fidanzato che ha allertato le forze dell'ordine ... Riporta tpi.it

milano nuovo femminicidio uccideFemminicidio a Milano: uccide la ex 29enne davanti ai vicini e poi tenta il suicidio - Pamela Gelmini è stata accoltellata dal 52enne Gianluca Soncin nel suo appartamento in via Iglesias, nel quartiere Gorla. Da affaritaliani.it

milano nuovo femminicidio uccideUccide la compagna di 29 anni in casa a Milano, l'uomo è stato fermato. Contestati premeditazione e stalking - Il 52enne, che ha tentato il suicidio, è stato fermato con l'accusa di omicidio aggravato. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Milano Nuovo Femminicidio Uccide