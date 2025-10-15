Milano l' uomo che ha ucciso la compagna a coltellate era stato arrestato per truffa dalla guardia di finanza di Palermo

Oltre 20 coltellate. Così Pamela Genini, 29 anni, è stata uccisa nel suo appartamento, a Milano, nella serata di martedì 14 ottobre. A toglierle la vita è stato il compagno, Gianluca Soncin, 52 anni. L'uomo aveva precedenti per truffa: era stato arrestato nel 2010 dalla guardia di finanza di.

