A chiamare il 112 sono stati i vicini di casa di Pamela Genini: "Chiedeva aiuto, urla strazianti". La vittima aveva intenzione di interrompere la relazione con il 52enne. A Gianluca Soncin contestate le aggravanti dello stalking, premeditazione, futili motivi e crudeltà. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Milano, lite in casa: uomo uccide una 29enne e tenta il suicidio | Quando hanno suonato gli agenti, la vittima ha cercato di distrarlo: "È Glovo" | La giovane colpita con 24 coltellate