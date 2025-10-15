Milano lite in casa | uomo uccide una 29enne e tenta il suicidio | Quando hanno suonato gli agenti la vittima ha cercato di distrarlo | È Glovo | La giovane colpita con 24 coltellate
A chiamare il 112 sono stati i vicini di casa di Pamela Genini: "Chiedeva aiuto, urla strazianti". La vittima aveva intenzione di interrompere la relazione con il 52enne. A Gianluca Soncin contestate le aggravanti dello stalking, premeditazione, futili motivi e crudeltà. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
