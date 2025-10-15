Milano lite in casa | uomo uccide una 29enne e tenta il suicidio | Quando hanno suonato gli agenti la vittima ha cercato di distrarlo | È Glovo | La giovane colpita con 24 coltellate

Tgcom24.mediaset.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A chiamare il 112 sono stati i vicini di casa di Pamela Genini: "Chiedeva aiuto, urla strazianti". La vittima aveva intenzione di interrompere la relazione con il 52enne. A Gianluca Soncin contestate le aggravanti dello stalking, premeditazione, futili motivi e crudeltà. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

milano lite in casa uomo uccide una 29enne e tenta il suicidio quando hanno suonato gli agenti la vittima ha cercato di distrarlo 200 glovo la giovane colpita con 24 coltellate

© Tgcom24.mediaset.it - Milano, lite in casa: uomo uccide una 29enne e tenta il suicidio | Quando hanno suonato gli agenti, la vittima ha cercato di distrarlo: "È Glovo" | La giovane colpita con 24 coltellate

Scopri altri approfondimenti

milano lite casa uomoAccoltellata dopo una lite a Milano, muore 29enne bergamasca - Paola Genini, della Valle Imagna, è stata uccisa a Milano dal compagno, arrestato poco dopo. Secondo ecodibergamo.it

milano lite casa uomoUccide la compagna di 29 anni in casa a Milano, l'uomo è stato fermato - Una donna di 29 anni è stata uccisa nella sua abitazione, a Milano, da un 52enne, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. Si legge su ansa.it

milano lite casa uomoLite in casa a Milano, uomo uccide 29enne e tenta suicidio - Una donna di 29 anni è stata uccisa nella sua abitazione, a Milano, da un 52enne, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Milano Lite Casa Uomo