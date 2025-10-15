Milano lite in casa | uomo uccide la compagna 29enne e tenta il suicidio | Si era procurato le chiavi di casa l' agguato mentre lei era al telefono con l' ex | La giovane colpita con 24 coltellate

Tgcom24.mediaset.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando hanno suonato gli agenti, Pamela Genini ha cercato di distrarre l'uomo: "È Glovo". A chiamare il 112 sono stati i vicini di casa: "Chiedeva aiuto, urla strazianti". La vittima aveva intenzione di interrompere la relazione con il 52enne. A Gianluca Soncin contestate le aggravanti dello stalking, premeditazione, futili motivi e crudeltà. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

milano lite in casa uomo uccide la compagna 29enne e tenta il suicidio si era procurato le chiavi di casa l agguato mentre lei era al telefono con l ex la giovane colpita con 24 coltellate

© Tgcom24.mediaset.it - Milano, lite in casa: uomo uccide la compagna 29enne e tenta il suicidio | Si era procurato le chiavi di casa, l'agguato mentre lei era al telefono con l'ex | La giovane colpita con 24 coltellate

Leggi anche questi approfondimenti

milano lite casa uomoLite in casa a Milano, uomo uccide 29enne e tenta il suicidio - Una donna di 29 anni è stata uccisa nella sua abitazione, a Milano, da un 52enne, ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda: avrebbe tentato il suicidio dopo avere accoltellato la ... msn.com scrive

milano lite casa uomoLite in casa a Milano, uomo uccide 29enne e tenta suicidio - Una donna di 29 anni è stata uccisa nella sua abitazione, a Milano, da un 52enne, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. Da msn.com

milano lite casa uomoUccide la compagna di 29 anni in casa a Milano, l'uomo è stato fermato - Una donna di 29 anni è stata uccisa nella sua abitazione, a Milano, da un 52enne, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Lite Casa Uomo