Milano lite in casa | uomo uccide la compagna 29enne e tenta il suicidio | Si era procurato le chiavi di casa l' agguato mentre lei era al telefono con l' ex | La giovane colpita con 24 coltellate
Quando hanno suonato gli agenti, Pamela Genini ha cercato di distrarre l'uomo: "È Glovo". A chiamare il 112 sono stati i vicini di casa: "Chiedeva aiuto, urla strazianti". La vittima aveva intenzione di interrompere la relazione con il 52enne. A Gianluca Soncin contestate le aggravanti dello stalking, premeditazione, futili motivi e crudeltà. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
