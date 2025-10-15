Milano lite in casa | uomo uccide a coltellate una 29enne e tenta il suicidio
A chiamare il 112 sono stati i vicini di casa. Testimoni riferiscono di aver sentito la donna chiedere aiuto dal terrazzo. La vittima aveva intenzione di interrompere la loro relazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
