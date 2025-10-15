Milano lite in casa | uomo uccide a coltellate una 29enne e tenta il suicidio | Quando hanno suonato gli agenti la vittima ha cercato di distrarlo | E' Glovo

Tgcom24.mediaset.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A chiamare il 112 sono stati i vicini di casa. Testimoni riferiscono di aver sentito la donna chiedere aiuto dal terrazzo. La vittima aveva intenzione di interrompere la loro relazione. Il 52enne è stato fermato nella notte per omicidio aggravato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Milano, lite in casa: uomo uccide a coltellate una 29enne e tenta il suicidio | Quando hanno suonato gli agenti, la vittima ha cercato di distrarlo: "E' Glovo"

