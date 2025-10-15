Milano lite in casa | uomo uccide a coltellate una 29enne e tenta il suicidio | Quando hanno suonato gli agenti la vittima ha cercato di distrarlo | E' Glovo
A chiamare il 112 sono stati i vicini di casa. Testimoni riferiscono di aver sentito la donna chiedere aiuto dal terrazzo. La vittima aveva intenzione di interrompere la loro relazione. Il 52enne è stato fermato nella notte per omicidio aggravato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Lite in casa a Milano, uomo uccide 29enne e tenta suicidio - facebook.com Vai su Facebook
Lite in casa a Milano, uomo uccide 29enne e tenta il suicidio - X Vai su X
Lite in casa a Milano, uomo uccide 29enne e tenta il suicidio - Una donna di 29 anni è stata uccisa nella sua abitazione, a Milano, da un 52enne, ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda: avrebbe tentato il suicidio dopo avere ... msn.com scrive
Uccide la compagna di 29 anni in casa a Milano, l'uomo è stato fermato - Una donna di 29 anni è stata uccisa nella sua abitazione, a Milano, da un 52enne, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. Scrive ansa.it
Lite in casa a Milano, uomo uccide 29enne e tenta suicidio - Una donna di 29 anni è stata uccisa nella sua abitazione, a Milano, da un 52enne, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. Da msn.com