A chiamare il 112 sono stati i vicini di casa. Testimoni riferiscono di aver sentito la donna chiedere aiuto dal terrazzo. La vittima aveva intenzione di interrompere la loro relazione. Il 52enne è stato fermato nella notte per omicidio aggravato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Milano, lite in casa: uomo uccide a coltellate una 29enne e tenta il suicidio | Quando hanno suonato gli agenti, la vittima ha cercato di distrarlo: "È Glovo"