Milano lite in casa | uomo uccide a coltellate una 29enne e tenta il suicidio | Quando hanno suonato gli agenti la vittima ha cercato di distrarlo | È Glovo
A chiamare il 112 sono stati i vicini di casa. Testimoni riferiscono di aver sentito la donna chiedere aiuto dal terrazzo. La vittima aveva intenzione di interrompere la loro relazione. Il 52enne è stato fermato nella notte per omicidio aggravato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Accoltellata dopo una lite a Milano, muore 29enne bergamasca - Paola Genini, della Valle Imagna, è stata uccisa a Milano dal compagno, arrestato poco dopo. Come scrive ecodibergamo.it
Lite in casa a Milano, uomo uccide 29enne e tenta il suicidio - Una donna di 29 anni è stata uccisa nella sua abitazione, a Milano, da un 52enne, ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda: avrebbe tentato il suicidio dopo avere ... Si legge su msn.com
Uccide la compagna di 29 anni in casa a Milano, l'uomo è stato fermato - Una donna di 29 anni è stata uccisa nella sua abitazione, a Milano, da un 52enne, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. ansa.it scrive