A chiamare il 112 sono stati i vicini di casa: "Chiedeva aiuto, urla strazianti". La vittima aveva intenzione di interrompere la loro relazione. Il 52enne è stato fermato nella notte per omicidio volontario aggravato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Milano, lite in casa: uomo uccide a coltellate una 29enne e tenta il suicidio | Colpita con 24 fendenti | Quando hanno suonato gli agenti, la vittima ha cercato di distrarlo: "È Glovo"