Milano lite in casa | uomo uccide a coltellate una 29enne e tenta il suicidio | Colpita con 24 fendenti | Quando hanno suonato gli agenti la vittima ha cercato di distrarlo | È Glovo
A chiamare il 112 sono stati i vicini di casa: "Chiedeva aiuto, urla strazianti". La vittima aveva intenzione di interrompere la loro relazione. Il 52enne è stato fermato nella notte per omicidio volontario aggravato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Milano, lite finisce in tragedia: uccisa Pamela Genini, 29 anni https://ilsole24ore.com/art/lite-casa-milano-uomo-uccide-29enne-e-tenta-suicidio-AHExuKBD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1760517609… - X Vai su X
Lite in casa a Milano, uomo uccide 29enne e tenta suicidio - facebook.com Vai su Facebook
Accoltellata dopo una lite a Milano, muore 29enne bergamasca - Paola Genini, della Valle Imagna, è stata uccisa a Milano dal compagno, arrestato poco dopo. Scrive ecodibergamo.it
Lite in casa a Milano, uomo uccide 29enne e tenta suicidio - Una donna di 29 anni è stata uccisa nella sua abitazione, a Milano, da un 52enne, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. Secondo msn.com
Uccide la compagna di 29 anni in casa a Milano, l'uomo è stato fermato - Una donna di 29 anni è stata uccisa nella sua abitazione, a Milano, da un 52enne, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. Si legge su ansa.it