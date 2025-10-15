Milano lite in casa | uomo uccide a coltellate 29enne e tenta il suicidio
A chiamare il 112 sono stati i vicini di casa. Testimoni riferiscono di aver sentito la donna chiedere aiuto dal terrazzo. La vittima aveva intenzione di lasciarlo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Roma: lite in un bar degenera in scontro armato, due feriti e locale chiuso per 15 giorni. https://lamilano.it/roma/roma-lite-in-un-bar-degenera-in-scontro-armato-due-feriti-e-locale-chiuso-per-15-giorni/… - X Vai su X
MilanoPaviaTV - Canale78 Ha accoltellato un uomo, ferendolo alla schiena, dopo una lite nata per futili motivi. Dovrà rispondere dell’accusa di tentato omicidio un cittadino nigeriano pluripregiudicato di 32 anni, arrestato dai carabinieri di Voghera nel pomeri - facebook.com Vai su Facebook
Lite in casa a Milano, uomo uccide 29enne e tenta suicidio - Una donna di 29 anni è stata uccisa nella sua abitazione, a Milano, da un 52enne, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. Da ansa.it
Milano, lite in casa: uomo uccide 29enne e tenta il suicidio - Una donna di 29 anni è stata uccisa nella sua abitazione, a Milano, da un 52enne, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. Segnala msn.com
Uccide la compagna di 29 anni con decine di coltellate sul terrazzo di casa, le urla scuotono il palazzo di Milano: “La ammazza” - L’uomo, classe 1973, l’avrebbe uccisa durante una lite e poi ha provato a togliersi la vita. msn.com scrive