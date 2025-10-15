Milano | lei lo lascia lui la uccide

7.00 Una donna di 29 anni è stata uccisa nella sua abitazione, a Milano, da un 52enne, ora ricoverato in gravi condizioni. A chiamare il 112 sono stati i vicini di casa, allarmati per le urla provenienti dall'appartamento della donna. Il femminicidio è avvenuto sul balconcino dove la donna aveva cercato scampo dalla violenza del compagno. Lei voleva lasciarlo, è partito un litigio. Inutile anche la chiamata di lei all'ex fidanzato, per chiedere aiuto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

