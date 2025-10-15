Milano l' appartamento in cui è stata uccisa Pamela Genini

L'ha trascinata sul terrazzo e l'ha uccisa a coltellate. L'ennesimo femminicidio è avvenuto a Milano su un balcone di una palazzina del quartiere Gorla, dove si sono consumati gli ultimi istanti di vita di Pamela Genini, 29 anni, ammazzata dal compagno, Gianluca Soncin, 52 anni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano, l'appartamento in cui è stata uccisa Pamela Genini

