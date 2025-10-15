Milano Jewelry Week | quando l’arte orafa incontra la visione contemporanea

Life&People.it Milano torna a brillare. Non di passerelle o flash fotografici, ma di luce vera, quella del metallo cesellato, pietre che raccontano una storia, mani che sanno ancora trasformare la materia in emozione. È temp o dell’edizione 2025 d ella Jewelry Week, una manifestazione che ogni anno trasforma la città in laboratorio creativo diffuso, dove arte orafa, design e innovazione si intrecciano in un dialogo tra tradizione e futuro. Le novità di quest’anno s i annunciano ricche ed internazionali confermando la centralità del capoluogo lombardo nel panorama del gioiello d’autore. La città palcoscenico del gioiello. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it