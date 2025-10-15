Milano femminicidio in via Iglesias | 52enne uccide la compagna e tenta il suicidio
Una donna di 29 anni è stata uccisa nella sua abitazione, a Milano, da un 52enne, ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda. Avrebbe tentato il suicidio dopo avere accoltellato la vittima. È accaduto nella tarda serata di ieri in via Iglesias, nel quartiere Gorla. A chiamare il 112 sono stati i vicini di casa, allarmati per le urla provenienti da un appartamento del civico 33. Sul posto sono intervenute le volanti della questura e i sanitari del 118, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Il femminicidio. Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe tentato il suicidio dopo avere accoltellato la vittima nella tarda serata di ieri in via Iglesias, nel quartiere Gorla. 🔗 Leggi su Open.online
