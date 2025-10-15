La donna, 29 anni, è stata uccisa in casa a Milano nella notte. Una coltellata per compiere il femminicidio. Il compagno di 52 anni, ritenuto responsabile dell’assassinio, ha poi tentato il suicidio. È ricoverato nell’ospedale Niguarda. L'articolo Milano, femminicidio: 29enne uccisa, il compagno 52enne poi tenta il suicidio Nella notte proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Milano, femminicidio: 29enne uccisa, il compagno 52enne poi tenta il suicidio Nella notte