Milano ennesimo femminicidio | stroncata la vita della 29enne Pamela Genini
L’episodio nel quartiere Gorla di Milano. Urla, colpi, poi il silenzio. Pamela Genini, 29 anni, bergamasca, è stata uccisa a coltellate martedì sera nel suo appartamento di via Iglesias, nel quartiere Gorla, a Milano. A colpirla il compagno, Gianluca Soncin, 52 anni, originario di Biella. Attorno alle 22 del 14 ottobre, i vicini, spaventati dalle grida, hanno chiamato il 112: «L’ammazza, l’ammazza!», urlavano dalle finestre. Gli agenti delle Volanti e i vigili del fuoco hanno sfondato la porta al terzo piano. Pamela era a terra, agonizzante. Soncin brandiva ancora il coltello e si è accanito fino a ucciderla, poi ha tentato di togliersi la vita con due coltellate alla gola. 🔗 Leggi su 361magazine.com
