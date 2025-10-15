Milano east gate il nuovo quartiere che sta prendendo forma con 247 case e bilocali a 164mila euro
Sono previste 247 abitazioni in classe A, 97 in edilizia convenzionata, e 150 in edilizia libera. Avranno spazi comuni, aree verdi e servizi di prossimità. Prende forma il nuovo quartiere residenziale Milano east gate, Meg, che sorgerà lungo l’asse di Porta Est, fra Milano e Segrate.Per chi sono. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
