Milano Cortina Malagò | A novembre all' Onu per chiedere la tregua olimpica

Agi.it | 15 ott 2025

AGI - "A novembre andremo formalmente all'Onu, a New York, per chiedere il rispetto della  tregua olimpica  durante le  Olimpiadi  e le  Paralimpiadi. Sarebbe una cosa meravigliosa, probabilmente la cosa che maggiormente darebbe  valore aggiunto  alle  Olimpiadi e Paralimpiadi italiane ". Lo ha dichiarato  Giovanni Malagò, presidente della  Fondazione Milano Cortina 2026  e membro del  Cio, a margine del Forum Coldiretti a Palazzo Rospigliosi. "Fa benissimo il ministro Tajani ad avere questo auspicio - ha aggiunto - è una  speranza  che credo tutte le persone di buon senso condividano, più che mai il  Comitato Olimpico Internazionale  e  Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Agi.it

