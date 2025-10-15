Milano Cortina Malagò | A novembre all' Onu per chiedere la tregua olimpica

AGI - "A novembre andremo formalmente all'Onu, a New York, per chiedere il rispetto della tregua olimpica durante le Olimpiadi e le Paralimpiadi. Sarebbe una cosa meravigliosa, probabilmente la cosa che maggiormente darebbe valore aggiunto alle Olimpiadi e Paralimpiadi italiane ". Lo ha dichiarato Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 e membro del Cio, a margine del Forum Coldiretti a Palazzo Rospigliosi. "Fa benissimo il ministro Tajani ad avere questo auspicio - ha aggiunto - è una speranza che credo tutte le persone di buon senso condividano, più che mai il Comitato Olimpico Internazionale e Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Agi.it

