Milano-Cortina 2026 | ostacoli superati ambizioni alte
Da un fallimento trasformato in slancio, alle ambizioni di un evento deciso a incidere: così Giovanni Malagò racconta Milano Cortina 2026. A Roma, al Forum di Coldiretti, il presidente della Fondazione ripercorre strade tortuose, scelte coraggiose e scadenze inderogabili, indicando un obiettivo netto: consegnare Giochi capaci di restare nella memoria collettiva. Dalle ceneri a un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
A meno di cento giorni da Milano Cortina 2026, la Delegazione Lombardia di Federcongressi&eventi ha organizzato un incontro dedicato alle opportunità di business, visibilità e legacy dei Giochi Olimpici Invernali. Un'occasione di confronto con Nevio Devidé
Da Roma 1960 a Milano-Cortina 2026. Le paralimpiadi ieri e oggi
Milano-Cortina 2026, tutto quello che devi sapere sulle Olimpiadi invernali - Cortina 2026 sarà un grande evento, una festa dello sport che attirerà atleti e visitatori da tutto il mondo.
Malagò: "Milano Cortina 2026 nasce dalle ceneri di un disastro. Queste Olimpiadi faranno la storia" - "Il progetto olimpico e paralimpico nasce dalle ceneri di un disastro, di una follia di una precedente amministrazione comunale che prevedeva che dovevamo fare i Giochi estivi a Roma".
Milano 2026: i volontari invisibili che costruiscono il sogno olimpico - Cortina 2026, le storie dei volontari che rendono possibile il sogno olimpico.