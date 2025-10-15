Milano-Cortina 2026 | ostacoli superati ambizioni alte

Sbircialanotizia.it | 15 ott 2025

Da un fallimento trasformato in slancio, alle ambizioni di un evento deciso a incidere: così Giovanni Malagò racconta Milano Cortina 2026. A Roma, al Forum di Coldiretti, il presidente della Fondazione ripercorre strade tortuose, scelte coraggiose e scadenze inderogabili, indicando un obiettivo netto: consegnare Giochi capaci di restare nella memoria collettiva. Dalle ceneri a un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

