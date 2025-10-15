Milano 29enne uccisa dal compagno sul terrazzo | le coltellate le urla dei vicini Lui ha infierito anche durante il blitz della polizia
L'omicidio sotto gli occhi dei vicini che hanno chiamato i soccorsi, la donna è stata presa a coltellate dal compagno. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
? Il reality show, l’alta moda e l’agenzia di case di lusso: chi era Pamela Genini, la 29enne uccisa da Gianluca Soncin http://dlvr.it/TNh5Pm #PamelaGenini #Femminicidio #AltaModa #Milano #RealityShow - X Vai su X
Femminicidio a Milano, Pamela Gemini uccisa a coltellate dal compagno Paolo Soncin sotto gli occhi dei vicini. La 29enne voleva lasciarlo >> https://buff.ly/ZLr8BaL - facebook.com Vai su Facebook
Milano, Pamela Gemini uccisa dal compagno Gianluca Soncin - La 29enne Pamela Gemini è stata uccisa a coltellate la notte scorsa a Milano. Si legge su msn.com
Femminicidio a Milano, chi era la 29enne Pamela Gemini uccisa dal compagno - Pamela Gemini, 29 anni, originaria di Strozza, è stata uccisa a Milano dal compagno Gianluca Soncin, 52 anni, nel quartiere Gorla. Scrive tg24.sky.it
Orrore a Milano, la polizia sfonda la porta ma è troppo tardi: ex modella uccisa dal compagno - Questa volta la tragedia si è consumata a Milano. Da iltempo.it