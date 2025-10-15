Milano 29enne uccisa dal compagno sul terrazzo | i 24 colpi col coltello da caccia le urla dei vicini|Minacciò anche i genitori di lei

L'omicidio sotto gli occhi dei vicini che hanno chiamato i soccorsi, la donna era ancora viva quando sono arrivati gli agenti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Milano, 29enne uccisa dal compagno sul terrazzo: i 24 colpi col coltello da caccia, le urla dei vicini|Minacciò anche i genitori di lei

"Si sentivano le urla, la ragazza chiedeva aiuto dal pianerottolo". Lo ha detto una vicina di casa di Pamela Genini, la 29enne uccisa a coltellato in un palazzo del quartiere Gorla, a Milano. La vicina ha poi parlato di un episodio di violenza successo in passato: - facebook.com Vai su Facebook

