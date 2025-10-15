Milano 29enne uccisa dal compagno sul terrazzo | 24 colpi con il coltello da caccia le urla dei vicini|Minacciò anche i genitori di lei

Xml2.corriere.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'omicidio sotto gli occhi dei vicini che hanno chiamato i soccorsi, la donna era ancora viva quando sono arrivati gli agenti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

milano 29enne uccisa dal compagno sul terrazzo 24 colpi con il coltello da caccia le urla dei viciniminacci242 anche i genitori di lei

© Xml2.corriere.it - Milano, 29enne uccisa dal compagno sul terrazzo: 24 colpi con il coltello da caccia, le urla dei vicini|Minacciò anche i genitori di lei

Altri contenuti sullo stesso argomento

milano 29enne uccisa compagnoFemminicidio a Milano, chi era la 29enne Pamela Gemini uccisa dal compagno - Pamela Gemini, 29 anni, originaria di Strozza, è stata uccisa a Milano dal compagno Gianluca Soncin, 52 anni, nel quartiere Gorla. Lo riporta tg24.sky.it

milano 29enne uccisa compagnoMilano, 29enne uccisa a coltellate dal compagno sul terrazzino di casa. Poi lui tenta il suicidio - L'uomo ha aggredito la donna di 29 anni mentre gli agenti tentavano di entrare nell'appartamento nel quartiere Gorla ... Segnala ilfattoquotidiano.it

milano 29enne uccisa compagnoFemminicidio a Milano: 29enne aggredita a coltellate a Gorla e uccisa sotto gli occhi dei vicini - Gianluca Soncin, 52enne di origini biellesi, è stato fermato con l'accusa di omicidio premeditato e stalking. tg.la7.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Milano 29enne Uccisa Compagno