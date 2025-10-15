Milano 29enne uccisa dal compagno sul terrazzo | 24 colpi con il coltello da caccia le urla dei vicini|Minacciò anche i genitori di lei

L'omicidio sotto gli occhi dei vicini che hanno chiamato i soccorsi, la donna era ancora viva quando sono arrivati gli agenti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Milano, 29enne uccisa dal compagno sul terrazzo: 24 colpi con il coltello da caccia, le urla dei vicini|Minacciò anche i genitori di lei

