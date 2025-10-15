Milano 29enne uccisa dal compagno sul terrazzino Le coltellate le urla | L' ammazza | La vita tra Montecarlo e Dubai | chi era
L'omicidio sotto gli occhi dei vicini che hanno chiamato i soccorsi, la donna è stata presa a coltellate dal compagno. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Milano, femminicidio: 29enne uccisa, il compagno 52enne tenta poi il suicidio http://noinotizie.it - X Vai su X
Lite in casa a Milano, uomo uccide 29enne e tenta suicidio - facebook.com Vai su Facebook
Milano, 29enne uccisa a coltellate dal compagno sul terrazzino di casa. Poi lui tenta il suicidio - L'uomo ha aggredito la donna di 29 anni mentre gli agenti tentavano di entrare nell'appartamento nel quartiere Gorla ... Riporta ilfattoquotidiano.it
Pamela Gemini uccisa a 29 anni in casa a Milano dal compagno: le coltellate dopo una lite sul terrazzo - La 29enne Pamela Gemini è stata uccisa dal compagno dopo una lite sul terrazzo di casa: l'ennesimo femminicidio è avvenuto in zona Gorla a Milano ... fanpage.it scrive
Pamela Genini, chi era la 29enne uccisa a coltellate sul terrazzino di casa dal compagno Gianluca Soncin - Si chiamava Pamela Genini ed è l'ennesima vittima di un femminicidio. Riporta msn.com