Milano 29enne uccisa dal compagno sul terrazzino di casa | Aveva deciso di lasciarlo Le coltellate le urla dei vicini | L' ammazza
L'omicidio sul terrazzino di casa: qui, sotto gli occhi dei vicini che hanno chiamato i soccorsi, la donna è stata presa a coltellate dal compagno. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Pamela Gemini uccisa a 29 anni in casa a Milano dal compagno: le coltellate dopo una lite sul terrazzo - La 29enne Pamela Gemini è stata uccisa dal compagno dopo una lite sul terrazzo di casa: l'ennesimo femminicidio è avvenuto in zona Gorla a Milano
