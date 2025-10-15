Milano 29enne uccisa dal compagno sul terrazzino | Aveva deciso di lasciarlo Le coltellate le urla | L' ammazza Chi era

L'omicidio sotto gli occhi dei vicini che hanno chiamato i soccorsi, la donna è stata presa a coltellate dal compagno. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Milano, 29enne uccisa dal compagno sul terrazzino: "Aveva deciso di lasciarlo". Le coltellate, le urla: "L'ammazza". Chi era

Pamela Gemini, chi era la 29enne uccisa dal compagno: quando la polizia è arrivata lei era viva, ha detto "Glovo", lui l'ha colpita prima che potesse aprirgli - Pamela Gemini, 29 anni, e Gianluca Soncin, 52, stavano insieme da un anno ma la loro era una relazione tormentata. Lo riporta ilmessaggero.it

Pamela Gemini uccisa a 29 anni in casa a Milano dal compagno: le coltellate dopo una lite sul terrazzo - La 29enne Pamela Gemini è stata uccisa dal compagno dopo una lite sul terrazzo di casa: l'ennesimo femminicidio è avvenuto in zona Gorla a Milano ... Da fanpage.it