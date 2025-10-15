Milano 29enne uccisa a coltellate dal compagno sul terrazzino di casa Poi lui tenta il suicidio

Ilfattoquotidiano.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uccide a coltellate la compagna sul terrazzino di casa mentre i poliziotti, allertati dai vicini, tentano di fare irruzione in casa. All’arrivo degli agenti la 29enne Pamela Gemini è ormai in fin di vita mentre Gianluca Soncin, 52enne, continua ancora ad accoltellarla. Per la donna non ci sarà nulla da fare. E lui, prima che gli agenti riescano a bloccarlo, prova a togliersi la vita con due coltellate alla gola. È in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’ennesimo femminicidio è accaduto intorno alle 22 a Milano in via Iglesias, nel quartiere di Gorla. A chiamare il 112 erano stati i vicini di casa, allarmati per le urla provenienti da un appartamento del civico 33. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

milano 29enne uccisa a coltellate dal compagno sul terrazzino di casa poi lui tenta il suicidio

© Ilfattoquotidiano.it - Milano, 29enne uccisa a coltellate dal compagno sul terrazzino di casa. Poi lui tenta il suicidio

Contenuti che potrebbero interessarti

milano 29enne uccisa coltellatePamela Gemini uccisa a 29 anni in casa a Milano dal compagno: le coltellate dopo una lite sul terrazzo - La 29enne Pamela Gemini è stata uccisa dal compagno dopo una lite sul terrazzo di casa: l'ennesimo femminicidio è avvenuto in zona Gorla a Milano ... Come scrive fanpage.it

milano 29enne uccisa coltellatePamela Gemini, 29enne uccisa dal compagno a coltellate sul terrazzo di casa. I vicini vedono tutto: «Aiuto l'ammazza». L'uomo, Gianluca Soncin, tenta il suicidio - Una donna, Pamela Gemini, di 29 anni è stata uccisa nella sua abitazione, a Milano, da un 52enne, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. ilmessaggero.it scrive

milano 29enne uccisa coltellatePamela Gemini uccisa a coltellate dal compagno Paolo Soncin sotto gli occhi dei vicini: «L'ammazza!». Voleva lasciarlo - Sono le grida allarmate dei vicini di casa del civico 33, nella via privata Iglesias, quartiere Gorla di Milano. Secondo corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Milano 29enne Uccisa Coltellate