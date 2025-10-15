Milano 29enne uccisa a coltellate dal compagno sul terrazzino di casa Poi lui tenta il suicidio
Uccide a coltellate la compagna sul terrazzino di casa mentre i poliziotti, allertati dai vicini, tentano di fare irruzione in casa. All’arrivo degli agenti la 29enne Pamela Gemini è ormai in fin di vita mentre Gianluca Soncin, 52enne, continua ancora ad accoltellarla. Per la donna non ci sarà nulla da fare. E lui, prima che gli agenti riescano a bloccarlo, prova a togliersi la vita con due coltellate alla gola. È in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’ennesimo femminicidio è accaduto intorno alle 22 a Milano in via Iglesias, nel quartiere di Gorla. A chiamare il 112 erano stati i vicini di casa, allarmati per le urla provenienti da un appartamento del civico 33. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
