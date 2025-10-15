Milano 29enne Pamela Gemini uccisa a coltellate dal fidanzato 52enne nel quartiere Gorla dopo lite in casa il killer ha tentato il suicidio
La donna è stata uccisa sul terrazzino di casa davanti agli occhi dei vicini che hanno allertato i soccorsi. All'arrivo del 118 l'uomo avrebbe continuato ad infierire sul corpo della donna prima di puntarsi l'arma al collo. Sembra che la vittima volesse lasciare il compagno violento Una giova. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
