Milan tegola Pulisic | anche lui finisce ko e i rossoneri fanno la conta degli infortuni in nazionale

Continua la conta degli infortuni in casa Milan dopo lo stop per le nazionali: alla lista degli indisponibili per il match contro la Fiorentina dell'ex Stefano Pioli si aggiunge infatti anche Christian Pulisic, al momento l'uomo più in forma tra le file dei rossoneri insieme a Luka Modric, Adrien Rabiot e Alexis Saelemaekers. Il capitano della nazionale degli Stati Uniti è stato schierato tra i titolari da Pochettino nell'amichevole contro l'Australia disputata in New Jersey, venendo sostituito al minuto 31 della prima frazione di gioco per via di un problema di natura muscolare. "Ha sentito un dolore al bicipite femorale ", ha dichiarato il commissario tecnico degli Usa dopo la conclusione del test match, "domani volerà in Italia, stasera valuteremo la situazione, ma al momento non possiamo dire nulla". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Milan, tegola Pulisic: anche lui finisce ko e i rossoneri fanno la conta degli infortuni in nazionale

News recenti che potrebbero piacerti

? #INTER salva, la TEGOLA colpisce il #MILAN press PLAY https://youtu.be/ZsGH_94d4uI - X Vai su X

Tegola pesante per il Milan nella notte, con Christian Pulisic che ha riportato un infortunio durante l’amichevole tra Stati Uniti e Australia. L’attaccante statunitense è infatti stato costretto ad abbandonare il campo intorno al 30’ minuto del primo tempo a causa d - facebook.com Vai su Facebook

Milan, ancora una tegola per Allegri: questo giocatore si è infortunato in Nazionale - Le condizioni dell’americano sono da verificare Notte amara per il Milan e per Massimiliano Allegri. Da calcionews24.com

Allarme Milan, si ferma anche Pulisic: problema al bicipite femorale. Le parole di Pochettino - Durante l'amichevole contro l'Australia in Colorado, l'americano è stato costretto al 31' a lasciare il campo per un infortunio al bicipite femorale. eurosport.it scrive

Pulisic infortunato, il Milan perde l'attaccante per un problema al bicipite femorale. Quante partite salta e quando potrebbe rientrare - Questi giorni sono stati una catastrofe per Massimiliano Allegri. Segnala msn.com