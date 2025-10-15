Milan quale attacco contro la Viola? Accanto a Gimenez uno fra Nkunku e Leao

L'infortunio di Pulisic pone ad Allegri un problema rilevante: in questa situazione difficile che rinunci a Santi, mentre il francese appare leggermente favorito su Rafa. Valutazioni in corso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

