Milan non ci voleva Pulisic ko nella notte rabbia Allegri | cosa è successo

L’attaccante rossonero ha avuto un problema muscolare durante l’amichevole con l’Australia in cui è stato schierato titolare L’ultima serata dedicata alle nazionali lascia un pesante strascico per il Milan. Durante la notte si è giocata l’amichevole tra Stati Uniti e Australia, finita 2-1 per gli USA con la doppietta di Haji Wright. Ma non è questo il punto. L’immagine che ha messo enorme ansia ai tifosi del Milan è quella di Christian Pulisic che abbandona il campo per infortunio dopo solamente mezz’ora. Christian Pulisic e Weah (LaPresse) – calciomercato.it L’attaccante del Milan non era già al meglio, ma il ct Pochettino ha deciso di schierarlo titolare e dopo 31 minuti è stato costretto a toglierlo dal campo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

