Milan non ci voleva Pulisic ko nella notte rabbia Allegri | cosa è successo

Calciomercato.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attaccante rossonero ha avuto un problema muscolare durante l’amichevole con l’Australia in cui è stato schierato titolare L’ultima serata dedicata alle nazionali lascia un pesante strascico per il Milan. Durante la notte si è giocata l’amichevole tra Stati Uniti e Australia, finita 2-1 per gli USA con la doppietta di Haji Wright. Ma non è questo il punto. L’immagine che ha messo enorme ansia ai tifosi del Milan è quella di Christian Pulisic che abbandona il campo per infortunio dopo solamente mezz’ora. Christian Pulisic e Weah (LaPresse) – calciomercato.it L’attaccante del Milan non era già al meglio, ma il ct Pochettino ha deciso di schierarlo titolare e dopo 31 minuti è stato costretto a toglierlo dal campo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

milan non ci voleva pulisic ko nella notte rabbia allegri cosa 232 successo

© Calciomercato.it - Milan, non ci voleva. Pulisic ko nella notte, rabbia Allegri: cosa è successo

Approfondisci con queste news

milan voleva pulisic koMilan, non ci voleva. Pulisic ko nella notte, rabbia Allegri: cosa è successo - L'attaccante del Milan Pulisic ha avuto un problema muscolare durante l'amichevole con l'Australia in cui è stato schierato titolare ... calciomercato.it scrive

milan voleva pulisic koPulisic ko in nazionale, Milan in ansia: le condizioni - Il trequartista rossonero si è infortunato nell'amichevole degli Stati Uniti contro l'Australia, nelle prossime ore rientrerà in Italia ... Si legge su msn.com

Il Milan dà un segnale al campionato, terza vittoria con doppietta di Pulisic: Udinese ko - 2): Sava 5,5; Ehizibue 5 (57' Zanoli 6), Kristensen 5,5, Solet 5,5, Zemura 5,5; Zarraga 5, Karlström 5, Ekkelenkamp 5,5 (57' Rui Modesto 5); Atta ... Come scrive it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Voleva Pulisic Ko