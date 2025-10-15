Milan infortunio Pulisic | Nkunku o Leao se non ce la fa con la Fiorentina
2025-10-15 07:14:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: L'attaccante americano si è fatto male nell'amichevole contro l'Australia ed è uscito dopo mezz'ora per un problema muscolare Dalle partite delle nazionali non arrivano buone notizie per il Milan: dopo l'infortunio di Saelemaekers con il Belgio – salterà la trasferta di Firenze in programma alla ripresa del campionato – si ferma anche Christian Pulisic. L'attaccante americano si è fatto male nell'amichevole contro l'Australia e dopo mezz'ora di gioco è stato costretto a uscire per un problema muscolare: " Ha sentito qualcosa al bicipite femorale " ha detto il ct degli USA Mauricio Pochettino nel post partita.
