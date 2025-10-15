Milan in ansia per Pulisic | peggiorano le condizioni dell’attaccante attesi gli esami decisivi a Milanello

15 ott 2025

Allarme Pulisic al Milan: il quadro clinico si complica, domani gli esami chiariranno l’entità dell’infortunio Il timore è diventato realtà: Christian Pulisic ha riportato un infortunio muscolare durante la partita con la nazionale statunitense. Secondo quanto riferito da SkySport, si tratta del problema fisico più serio emerso dalla sosta per le nazionali e rappresenta un . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

