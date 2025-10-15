Milan i dati non mentono | è la squadra più corretta della Serie A

Il campionato è iniziato da sole 6 giornate, ma i dati del Milan parlano chiaro: le statistiche della Lega Serie A. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, i dati non mentono: è la squadra più corretta della Serie A

Argomenti simili trattati di recente

#Milan sei buonissimo: i dati in #SerieA dicono che sei la regina dei falli commessi. Un'opportunità in meno per gli avversari... - facebook.com Vai su Facebook

#Milan, Allegri traccia la via per lo Scudetto: "86-90 punti e massimo 30 goal subiti". I dati della #SerieA negli ultimi anni - X Vai su X

Milan, i numeri non mentono: Thiaw è diventato grande con Fonseca - Thiaw si è tatuato sul cuore la vittoria del Milan in casa del Real Madrid, perché arrivata grazie al suo primo gol in maglia rossonera alla presenza numero 60. Scrive calciomercato.com

Allegri sbaglia: Milan, Inter e Napoli sono superiori alla Juve, e non solo loro. I dati non mentono, il mercato... - Se non abbiamo mai vinto negli scontri diretti, qualcosa ci è mancato sotto l'aspetto caratteriale o della ... Secondo calciomercato.com

Milan, dalle rimonte stagionali al nuovo modulo: i dati da record dei rossoneri - Dai dati da record per le rimonte stagionali all’effetto del nuovo modulo con la difesa a 3: i risultati del Milan ora a 57 punti in classifica. gianlucadimarzio.com scrive