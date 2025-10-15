Milan e le Nazionali | Bartesaghi protagonista con l’ItaliaU21! Pavlovic e Pulisic…
Durante la sosta, sono molti i giocatori del Milan scesi in campo con la maglia del proprio paese: da Bartesaghi e Pulisic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche questi approfondimenti
Altro infortunio in casa #Milan durante la sosta per le #Nazionali: le condizioni di Christian #Pulisic e le parole del ct degli #USA Mauricio #Pochettino - X Vai su X
Koni De Winter del Milan in panchina con il Belgio contro il Galles. Il giovane difensore è gestito dal CT Rudi Garcia nelle Qualificazioni Mondiali. #DeWinter #Milan #Belgio #Nazionali - facebook.com Vai su Facebook
Bartesaghi, Allegri ci crede: più chance nel Milan! La notizia sul classe 2005 - La rivelazione sul terzino Il tecnico livornese Massimiliano Allegri, tornato sulla panchina del Milan dopo un’esperienza ricca di succes ... Secondo milannews24.com
Verso Juve-Milan, tocca a Bartesaghi al posto di Estupinan - 45 all'Allianz Stadium di Torino e valevole per la sesta giornata di campionato, l'ultima prima del secondo ... Da milannews.it
Milan, Bartesaghi: "Prima pensiamo a non prendere gol, poi ad attaccare" - Davide Bartesaghi, difensore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan- Scrive tuttomercatoweb.com