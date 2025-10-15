Milan Camarda promosso con l’Italia Le pagelle | Spietato una sentenza Avanti così

Milan, Francesco Camarda in un periodo magico: altri due gol con la maglia dell'Italia Under 21. Ecco le sue pagelle dai quotidiani sportivi italiani. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Camarda promosso con l’Italia. Le pagelle: “Spietato, una sentenza. Avanti così”

