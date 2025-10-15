Milan buone notizie per Saelemaekers | ha chance di giocare con la Fiorentina E Rabiot
La lesione al flessore per l'esterno belga è meno grave del previsto: ci sarà di sicuro con il Pisa, prossime 48 ore decisive per capire se giocherà con la Viola. Adrien ha una botta a un polpaccio: sarà valutato domani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
