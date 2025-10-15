Milan buone notizie per Saelemaekers | ha chance di giocare con la Fiorentina E Rabiot

Gazzetta.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La lesione al flessore per l'esterno belga è meno grave del previsto: ci sarà di sicuro con il Pisa, prossime 48 ore decisive per capire se giocherà con la Viola. Adrien ha una botta a un polpaccio: sarà valutato domani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

milan buone notizie per saelemaekers ha chance di giocare con la fiorentina e rabiot

© Gazzetta.it - Milan, buone notizie per Saelemaekers: ha chance di giocare con la Fiorentina. E Rabiot...

Altri contenuti sullo stesso argomento

milan buone notizie saelemaekersPagina 2 | Milan, ansia Saelemaekers: ecco quanto rischia di stare fuori - A centrocampo potrebbero giocare Fofana, Modric e Rabiot, mentre in attacc ... Scrive corrieredellosport.it

milan buone notizie saelemaekersAllegri sorride, Saelemaekers può essere già in campo per Milan-Fiorentina: i tempi di recupero - Questa pausa nazionali non è stata certamente delle migliori per il Milan, che ha ricevuto delle notizie negative riguardanti gli ... Segnala milanlive.it

milan buone notizie saelemaekersAnsia Milan, si ferma Pulisic in nazionale! Emergenza per Allegri e i fantallenatori - Dopo Saelemaekers, il tecnico rossonero deve rinunciare a un altro elemento chiave della rosa. Scrive tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Buone Notizie Saelemaekers