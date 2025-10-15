Milan Baiocchini | Leao vorrebbe una maglia da titolare contro la Fiorentina ma…

Il collega di Skysport, Emanuele Baiocchini, fuori dalle mura di Milanello ha fatto un recap sugli uomini del Milan di Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Baiocchini: “Leao vorrebbe una maglia da titolare contro la Fiorentina, ma…”

Baiocchini: "Leao vorrebbe candidarsi per una maglia da titolare, ma il problema è che probabilmente non ha i 90 minuti nelle gambe" - Intervenuto dall'esterno di Milanello in questo giorno di allenamento, il collega di Sky Sport Emanuele Baiocchini ha fatto il punto in casa Milan soffermandosi in modo particolare su ... Si legge su milannews.it

