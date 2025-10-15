Milan ancora una tegola per Allegri | questo giocatore si è infortunato in Nazionale

Milan, ansia per Pulisic: infortunio con la Nazionale USA, Allegri spera in buone notizie. Le condizioni dell’americano sono da verificare Notte amara per il Milan e per Massimiliano Allegri. Dall’amichevole disputata negli Stati Uniti tra la nazionale americana e l’Australia arrivano infatti brutte notizie: Christian Pulisic è stato costretto a lasciare il campo al 31’ . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Milan, ancora una tegola per Allegri: questo giocatore si è infortunato in Nazionale

Altre letture consigliate

Tegola #Milan: Esami confermano infortunio muscolare al flessore per #Saelemaekers. L'esterno belga salta sicuramente la ripresa contro la #Fiorentina. L'obiettivo dello staff è recuperarlo in tempo per la gara successiva contro il #Pisa. LEGGI TUTTE - facebook.com Vai su Facebook

UFFICIALE - Milan, tegola per Allegri: infortunio per Saelemaekers! I dettagli - X Vai su X

Milan, Saelemaekers out con la Fiorentina: Allegri pensa a un’alternativa creativa - Le ultime sule idee tattiche del tecnico L’infortunio di Alexis Saelemaekers è una tegola pesante che complica i pia ... Si legge su calcionews24.com

Milan, Saelemaekers il dramma di Allegri: per statistiche e mercato il belga è insostituibile, cosa farà il tecnico - Il Milan può perdere per un mese un giocatore fino ad ora fondamentale: in organico non ci sono esterni della stessa qualità di Saelemaekers, Allegri costretto a cambiare modulo? Secondo sport.virgilio.it

Milan, brutta tegola per Allegri: questo giocatore si è fermato in Nazionale - Milan, ansia per Pulisic: le parole di Pochettino preoccupano i rossoneri Il Milan segue con attenzione le parole di Mauricio Pochettino, che ha annunciato qualche problema fisico per Christian Pulisi ... Riporta calcionews24.com