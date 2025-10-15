Milan anche Pulisic si infortuna | sostituito dopo mezz' ora in nazionale
Milano, 15 ottobre 2025 – L'allarme infortuni in casa Milan suona sempre più forte. L'ultima brutta notizia recapitata sulla scrivania di Massimiliano Allegri durante questa pausa per le nazionali arriva dagli Stati Uniti. Il protagonista è uno dei calciatori imprescindibili per il tecnico rossonero in questo avvio di stagione, ovvero Christian Pulisic. L'attaccante era sceso in campo regolarmente con la sua nazionale nella sfida contro l' Australia, ma ha dovuto abbandonare il terreno di gioco dopo circa mezz'ora a causa di un fastidio muscolare. Su questo stop è stato interrogato il commissario tecnico degli USA, Mauricio Pochettino, che dopo la partita ha confermato la natura muscolare del problema insorto al bicipite femorale di Pulisic, il quale volerà già oggi verso l'Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
