Milan anche Pulisic si infortuna | sostituito dopo mezz' ora in nazionale

Sport.quotidiano.net | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 15 ottobre 2025 – L'allarme infortuni in casa Milan suona sempre più forte. L'ultima brutta notizia recapitata sulla scrivania di Massimiliano Allegri durante questa pausa per le nazionali arriva dagli Stati Uniti. Il protagonista è uno dei calciatori imprescindibili per il tecnico rossonero in questo avvio di stagione, ovvero Christian Pulisic. L'attaccante era sceso in campo regolarmente con la sua nazionale nella sfida contro l' Australia, ma ha dovuto abbandonare il terreno di gioco dopo circa mezz'ora a causa di un fastidio muscolare. Su questo stop è stato interrogato il commissario tecnico degli USA, Mauricio Pochettino, che dopo la partita ha confermato la natura muscolare del problema insorto al bicipite femorale di Pulisic, il quale volerà già oggi verso l'Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

milan anche pulisic si infortuna sostituito dopo mezz ora in nazionale

© Sport.quotidiano.net - Milan, anche Pulisic si infortuna: sostituito dopo mezz'ora in nazionale

Argomenti simili trattati di recente

milan pulisic infortuna sostituitoAnsia Milan, si ferma Pulisic in nazionale! Emergenza per Allegri e i fantallenatori - Dopo Saelemaekers, il tecnico rossonero deve rinunciare a un altro elemento chiave della rosa. Scrive tuttosport.com

milan pulisic infortuna sostituitoUltime Milan, infortunio per Pulisic: la dinamica e le prime indicazioni - Il Milan in ansia per Christian Pulisic dopo l’amichevole degli Stati Uniti contro l’Australia: le prime notizie non rassicurano. Secondo notiziemilan.it

milan pulisic infortuna sostituitoAllarme Milan, si ferma Pulisic: problema al bicipite femorale. Le parole di Pochettino - Dall'amichevole che gli Stati Uniti hanno giocato nella notte italiana contro l'Australia, arrivano purtroppo brutte notizie per il Milan e per Massimiliano Allegri: Christian Pulisic, ... Riporta milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Pulisic Infortuna Sostituito