Milan allarme Pulisic | stop in nazionale per un problema al bicipite femorale Rientro a Milano per gli esami
Brutte notizie per il Milan dalla sosta: Christian Pulisic è stato costretto a uscire nel primo tempo dell’amichevole USA–Australia a Denver dopo un colpo e un fastidio muscolare, con sospetto problema al bicipite femorale. Il CT degli USA Mauricio Pochettino ha confermato che il giocatore “ha sentito qualcosa al bicipite femorale” e che rientrerà in Italia per gli accertamenti. L’ala rossonera, toccata duro in un paio di contrasti, si è fermata prima della mezz’ora ed è uscita con una leggera zoppia; al suo posto è entrato Diego Luna. Gli USA hanno poi vinto 2–1, ma l’infortunio del capitano ha rovinato la serata. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
