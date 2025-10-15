Milan allarme Pulisic | stop in nazionale per un problema al bicipite femorale Rientro a Milano per gli esami

Brutte notizie per il Milan dalla sosta: Christian Pulisic è stato costretto a uscire nel primo tempo dell’amichevole USA–Australia a Denver dopo un colpo e un fastidio muscolare, con sospetto problema al bicipite femorale. Il CT degli USA Mauricio Pochettino ha confermato che il giocatore “ha sentito qualcosa al bicipite femorale” e che rientrerà in Italia per gli accertamenti. L’ala rossonera, toccata duro in un paio di contrasti, si è fermata prima della mezz’ora ed è uscita con una leggera zoppia; al suo posto è entrato Diego Luna. Gli USA hanno poi vinto 2–1, ma l’infortunio del capitano ha rovinato la serata. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

milan allarme pulisic stop in nazionale per un problema al bicipite femorale rientro a milano per gli esami

Milan, allarme Pulisic: stop in nazionale per un problema al bicipite femorale. Rientro a Milano per gli esami

