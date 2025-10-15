Milan allarme Pulisic | ko con gli Usa in amichevole Problema muscolare Fiorentina a forte rischio

Gazzetta.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver risolto i guai alla caviglia, il capitano statunitense è stato schierato titolare da Pochettino nel test contro l'Australia: fuori dopo mezzora per un guaio al bicipite femorale. Nelle prossime ore gli esami a Milanello. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

milan allarme pulisic ko con gli usa in amichevole problema muscolare fiorentina a forte rischio

© Gazzetta.it - Milan, allarme Pulisic: ko con gli Usa in amichevole. Problema muscolare, Fiorentina a forte rischio

