Milan allarme Pulisic | ko con gli Usa in amichevole Problema muscolare Fiorentina a forte rischio
Dopo aver risolto i guai alla caviglia, il capitano statunitense è stato schierato titolare da Pochettino nel test contro l'Australia: fuori dopo mezzora per un guaio al bicipite femorale. Nelle prossime ore gli esami a Milanello. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Milan, allarme Pulisic. Il ct Pochettino: "Problema al bicipite femorale, stasera valuteremo le sue condizioni" https://bit.ly/476xR1H #AsRoma - X Vai su X
Allarme Milan: Infortunio alla caviglia sinistra per Estupiñán in Nazionale. Dubbio sulla diagnosi: si parla di forte contusione o distorsione. #Estupinan #Milan #Infortuni #SerieA - facebook.com Vai su Facebook
Anche Christian Pulisic va ko: il Milan trema - L'attaccante rossonero è stato costretto ad abbandonare il campo per un problema muscolare nell'amichevole tra Stati Uniti ed Australia ... Segnala msn.com
Milan, allarme infortuni: out tre calciatori. Allegri perde anche Pulisic - Il Milan, per quanto dimostrato finora, sembra una delle candidate principali alla conquista dello scudetto o quantomeno a dare fastidio al Napoli di Antonio Conte campione d'Italia. Riporta msn.com
Infortunio Pulisic con gli USA, Milan in ansia: le condizioni e quante partite rischia di saltare - Allarme in casa Milan: Pulisic esce per infortunio con gli USA, rischio stop per il jolly offensivo rossonero. Secondo fanpage.it